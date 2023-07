Salerno, prima di sparire Brenda chiama la madre: "Sono pronta per andare a l...

Salerno, prima di sparire Brenda chiama la madre: "Sono pronta per andare a l...

Prima di sparire nel nulla Brenda Cuomo ha chiamato la madre per informarla riguardo il suo programma del giorno: il contenuto dell'ultima telefonata e l'allarme scattato dal telefono lasciato in camera

L’ultimo contatto, una telefonata. Venerdì 30 giugno, alle 14:30. Brenda Cuomo riferiva alla madre di essere pronta a raggiungere il suo posto di lavoro, un negozio d’abbigliamento nella zona orientale di Salerno, per recuperare le ore saltate al mattino. Da allora, nessuna traccia della ventitreenne.

Sparita anche la sua auto

Originaria del centro storico e residente da tre anni a Capriglia, frazione del Comune di Pellezzano, Brenda è scomparsa nel nulla senza un apparente perché. Sparita con lei anche la sua Renault Clio bianca (intercettata a Napoli poche ore dopo). A lavoro non si è presentata. La sera prima era andata in compagnia di alcune amiche a vedere lo spettacolo pirotecnico di San Pietro e Paolo, facendo ritorno a casa quasi all’alba. L’ultima a vedere Brenda nel suo letto è stata sua madre, intorno alle 11, quando la donna è uscita per alcune commissioni. Poi l’ultimo contatto telefonico (di cui sopra). Dopo, il buio.

Aveva lasciato il cellulare in camera

Rientrata a casa, la madre di Brenda ha subito notato che la figlia aveva lasciato il cellulare nella sua stanza. Poi quel ritardo ingiustificato che ha fatto scattare l’allarme: alle 23 la donna si è recata alla stazione dei carabinieri di Mercatello per sporgere la denuncia di scomparsa.