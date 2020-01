Mascherine prodotte a Wuhan, nel centro dell'epidemia, e distribuite in farmacia a Roma.

Potrebbe sembrare uno scherzo – di cattivo gusto, anche – ma non lo è. Con l’allarme generale causato dal propagarsi del Coronavirus, anche in Italia si cerca di correre ai ripari, comprando le classiche mascherine protettive, da mettere su bocca e naso, che si trovano in farmacia. Ed è proprio in questo luogo che un cliente ha fatto una strana scoperta.

Coronavirus, la mascherina protettiva viene da Wuhan

Sulla confezione della mascherina, comprata per proteggersi dal temuto Coronavirus, un cliente ha per caso buttato l’occhio e ha scoperto una strana coincidenza: il luogo dove è stata prodotta è Wuhan. Sì, proprio la città dove il virus ha avuto origine e sta mietendo vittime. Sulla confezione è scritto nero su bianco: “Mascherina facciale filtrante”, distribuita da “Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna”, ma prodotta in “Cina, Wuhan”.

Alquanto singolare no? La foto della confezione ha fatto il giro dei social, suscitando ilarità e soprattutto preoccupazione.

Coronavirus, caccia alle mascherine

L’allarme epidemia ha fatto preoccupare i più, tanto che a Roma, per esempio, le farmacie sono state inondate di richieste di mascherine tanto che in alcuni esercizi sono esaurite. In altre, ne sono rimaste poche e i farmacisti raccontano di ricevere dalle 1000 alle 5000 richieste di mascherine al giorno.

Intanto le precauzioni sono state prese anche da multinazionale, compagnie aeree e imprese. Sospeso il traffico aereo da e verso la Cina dalla British Airways; la Toyota ha interrotto la produzione nel Paese e il colosso Starbucks ha chiuso metà dei suoi punti vendita.