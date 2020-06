Nasce la task force della Durex e sarà diretta da Massimo Galli, infettivologo molto attento alla pandemia da Coronavirus.

In Italia è tempo di task force: per una che se ne va, quella di Vittorio Colao, un’altra che ne arriva; si tratta di una squadra di esperti fortemente voluta dalla Durex – nota marca di anti-contraccettivi – che ha ‘incoronato’ Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, come direttore del team di esperti.

L’obiettivo di questa task force è fare corretta informazione sui rapporti intimi, soprattutto nel post-Coronavirus. L’iniziativa della Durex nasce in collaborazione con Anlaids, la prima associazione italiana nata nel 1985 per fermare la diffusione del virus hiv e dell’Aids.

La task force Durex

Grazie alla cooperazione tra queste aziende molto attente ai rapporti intimi avrà vita la task force di esperti in ambito medico-scientifico. Il loro compito sarà quello di trasmettere un messaggio di rottura rispetto alla normalità in fatto di abitudini intime tipiche del periodo precedente al lockdown. Anche perché bisogna effettivamente capire come sia cambiata sotto le lenzuola la vita degli italiani durante i mesi di quarantena.

Sul tema è intervenuto anche Massimo Galli su La7, ospite di Lili Gruber. “Bisogna sensibilizzare sul tema soprattutto i più giovani”. Sì, perché dati alla mano, la situazione ante-Coronavirus non era delle più rosee: in molti, ancora nel 2020, continuano ad avere rapporti non sicuri specie se casuali. Galli, in passato noto come uno dei più importanti ricercatori sull’Hiv, ha scelto un team di esperti altamente qualificato.



La task force Durex, infatti, vedrà la partecipazione anche di Sonia De Balzo, sessuologa specialista in psicologia clinica e dello sviluppo (Cotugno di Napoli); il dottor Alberto Venturini, psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale (Galliera di Genova); la dottoressa Alessandra Scarabello, dermatologa (Spallanzani di Roma).