L'Oms frena l'ottimismo: il coronavirus fatica a retrocedere e lo dimostrano i casi del Brasile e del Sud-Est asiatico. Come comportarsi?

Per l’Oms la pandemia di coronavirus sta ancora accelerando. Lo ha reso noto il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Pandemia di coronavirus, l’Oms: “Sta accelerando”

Queste le parole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Sappiamo che la pandemia è molto più di una crisi sanitaria, è una crisi economica, sociale e, in molti Paesi, politica. I suoi effetti si faranno sentire per decenni” ha detto Ghebreyesus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 183mila nuovi contagi. È il segnale che il Covid-19 non recede, trascinato dalle Americhe e dal sub-continente asiatico.

In Brasile quasi 51mila morti. Altra criticità negli Stati Uniti: più 15% di malati soprattutto nel centro-sud degli Usa. In India cresce il numero dei positivi e dei decessi: per far fronte all’emergenza sanitaria, sono stati riconvertiti in ospedali 25 alberghi di lusso.

La paura del coronavirus in Europa: il caso Germania

Anche in Europa il coronavirus non recede. In Germania, dopo il focolaio scoppiato nell’impianto di lavorazione della carne Tönnies, l’indice di contagio R0 è schizzato da 1,79 a 2,88.

Dall’Oms fanno discutere le nuove linee guida sulla presunta “inutilità” del secondo tampone per certificare la presenza del virus. Bastano 3 giorni senza sintomi per uscire dalla quarantena.





Saranno, però, i singoli governi a decidere la loro politica sanitaria.

La misura, non vincolante, si rivolge a quei Paesi in grave difficoltà economica. Segno che la strada è ancora lunga sotto vari punti di vista. Per quello sanitario, sono tuttora in corso almeno 136 sperimentazioni per trovare il vaccino in tempi brevi.