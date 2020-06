Secondo i dati registrati dall'istituto Robert Koch l'indice R0 in Germania è passato da 1,79 a 2,88

In base ai dati registrati dall’istituto Robert Koch, l’indice R0 in Germania è passato da 1,79 a 2,88. Dopo la riapertura graduale del Paese, infatti, destano preoccupazione i mille contagi di Covid-19 registrati in un mattatoio della Germania, nella regione del Nord Reno Westfalia.

Aumenta indice R0 in Germania

Come riportato da Sky News, l’indice R0 in Germania è passato da 1,79 a 2,88. Sono questi, infatti, i dati registrati dall’Istituto Robert Koch secondo cui la cifra si basa su una media di quattro giorni.

La Germania, ricordiamo, è alle prese con un focolaio in un mattatoio nel Nord Reno- Westfalia, dove sono stati registrati oltre mille contagi. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati tra i dipendenti del mattatoio di Guetersloh altri 300 casi di contagio da coronavirus, con un totale di contagiati pari a 1.331 su 6.139 addetti. Le autorità hanno provveduto ha visitare il nuovo focolaio e il premier del Nord Reno Westfalia, Armin Laschet, ha escluso al momento un nuovo lockdown a livello regionale.





Pur essendovi un “enorme rischio pandemico, infatti, l’infezione è concentrata all’interno del mattatoio” e secondo Laschet non vi è un “salto significativo” nel resto della popolazione. Nel frattempo tutti i dipendenti del mattatoio sono in quarantena, ma si teme che la misura possa non essere sufficiente in quanto i lavoratori, a loro volta, potrebbero aver contagiato amici e parenti.

Una scoperta, quella del focolaio, che ha destato numerose polemiche nei confronti del proprietario dell’impianto, con molti che ne chiedono le dimissioni.