Si valuta la realizzazione di un vaccino contro il Covid-19 per animali domestici come gatti e cani.

Nel corso della pandemia di Covid-19 è stato scoperto che anche gli animali possono contrarre il virus, sebbene generalmente non manifestino sintomi gravi come gli esseri umani. Il problema, tuttavia, sta nella loro possibile contagiosità. Gli esperti, al momento, escludono che essa possa essere rilevante.

Non sarebbe dunque attualmente necessario un vaccino ad hoc.

Un vaccino per gli animali

Diversi studi recenti sul Covid-19, uno dei quali pubblicato sulla rivista Lancet, hanno dimostrato che anche gli animali domestici possono contrarre il virus. Sembra che essi possano contagiarsi tra loro oppure essere contagiati proprio dagli umani, ma non è ancora chiaro in che percentuale ciò possa avvenire al contrario. Gli esperti, in questo senso, frenano gli allarmismi.

“Cani e gatti non svolgono un ruolo importante nella diffusione o nella trasmissione della malattia agli esseri umani“, ha affermato William Karesh, vicepresidente esecutivo per la salute e le politiche di EcoHealth Alliance, una associazione no profit che si occupa dello studio delle malattie emergenti negli animali. “Non c’è dunque bisogno di un vaccino dal punto di vista della salute pubblica”.

Della stessa opinione è il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), che ha il compito, tra l’altro, di fornire le licenze commerciali per la somministrazione dei vaccini per animali domestici.

“I dati non indicano che un tale vaccino avrebbe importanza“, sottolineano i rappresentanti.