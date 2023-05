Attualmente il treno Napoli-Bari non ha un collegamento diretto e occorre almeno un cambio di treno con notevole perdita di tempo

“Il collegamento diretto Napoli-Bari si farà” ha affermato il Ministro Salvini che ha poi aggiunto: “Avrò la gioia di farci il primo viaggio, quello annunciato da qualche ministro del Pd anni fa”

Treno Napoli-Bari, l’annuncio di Salvini

“Ho incontrato i sindaci di Napoli e Bari che aspettano da qualche anno un collegamento diretto in treno, prima dell’alta velocità che qualche ministro aveva promesso e posso dire ai cittadini di Napoli e Bari che il collegamento diretto ci sarà”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini intervenendo nell’aula del Senato che sta esaminando il decreto sul ponte sullo Stretto. Che ha poi aggiunto: “Il collegamento diretto ci sarà e io avrò la gioia di farci il primo viaggio in treno, quello annunciato da qualche ministro del Pd anni fa”.

Tra Napoli e Bari manca il collegamento diretto

Tra Napoli e Bari, due delle principali città del Sud Italia, manca infatti un collegamento ferroviario diretto. Non è attualmente possibile effettuare il viaggio da Napoli a Bari senza dover cambiare treno almeno una volta.

L’appello dei sindaci di Napoli e Bari

“Vorremo che il collegamento ferroviario diretto fra Napoli e Bari sia anticipato rispetto alla conclusione di tutti i lavori per l’alta velocità, prevista nel 2026, perché non possiamo aspettare” hanno affermato, soltanto pochi giorni fa, i rispettivi sindaci a margine della firma di un protocollo di intesa fra il Comune di Napoli e quello di Bari su mobilità, turismo e cultura per lo sviluppo del Sud,

(Immagine di repertorio)