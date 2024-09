Salvini, riguardo alla questione Open Arms, ha affermato: "Non cambierei nulla, la protezione dei confini dagli immigranti illegali non costituisce un'infrazione".

Matteo Salvini, leader della Lega e ex vicepremier, è a rischio di una pena fino a 15 anni di detenzione per aver bloccato l'arrivo di una nave con 147 migranti a Lampedusa nel 2019. Salvini sostiene che difendere i confini dall'immigrazione clandestina non è un crimine e sarebbe disposto a ripetere la sua azione. Attualmente, è in corso un processo a Palermo relativo al caso Open Arms.