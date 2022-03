Salvini ha definito maleducato il sindaco polacco che lo ha contestato al suo arrivo a Przemysl rifiutandosi di riceverlo.

Dopo la contestazione ricevuta nel territorio polacco di Przemysl, dove il sindaco gli ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e si è rifiutato di riceverlo, Matteo Salvini non ha mancato di parlare di maleducazione e polemiche ridicole e si è detto comunque orgoglioso di aver “portato una parola di pace anche a costo di attacchi, insulti o polemiche“.

Salvini sul sindaco polacco

In un video pubblicato sui suoi canali social dopo essere rientrato a Varsavia, il leader del Carroccio ha così fatto il resoconto del suo primo giorno al confine con l’Ucraina: “Ho incontrato parroci, volontari, bimbi, mamme nonne e anche un sindaco un po’ maleducato“. Il riferimento è proprio a Wojciech Bakun che l’aveva invitato a indossare la maglietta con volto del leader russo (un riferimento agli altri abiti indossati dallo stesso Salvini in passato a favore di Putin) a suon di “no respect for you (nessun rispetto per te)“.

Il segretario leghista si era quindi allontanato per poi essere nuovamente contestato da un gruppo di italiani.

Atti che comunque non lo fermano nella sua missione di aiutare i profughi in fuga dalla guerra: “Nel mio piccolissimo sto mettendo un mattoncino fra milioni di mattoncini. Se una cinquantina di bimbi con le loro mamme prenderanno un pullman direzione Italia, il mio cuore è colmo di gioia“.

Salvini: “Polemiche ridicole anche in Italia”

Oltre alle critiche ricevute in Polonia, Salvini ha dovuto fare i conti con “polemiche ridicole” anche sul territorio nazionale. “Penso a quello che ha detto Renzi“, ha spiegato con riferimento alle parole del leader di Italia Viva che ha definito gli appuntamenti del senatore milanese in Polonia come “delle pagliacciate“.