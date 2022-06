Sam Fender è stato insieme a Johnny Depp prima della vittoria al processo

Sam Fender ha trascorso la serata presso un pub di Newcastle con Johnny Depp prima della vittoria al processo per diffamazione contro Amber Heard.

Sam Fender è stato insieme a Johnny Depp prima che l’attore, noto per il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, vincesse il processo per diffamazione contro Amber Heard. I due hanno passato la serata presso un pub di Newcastle.

Assieme a loro era presente anche il musicista Jeff Beck. Fender ha scattato un selfie con Johnny e Jeff condividendolo e definendo l’attore e il musicista “eroi seri”. Depp aveva citato in giudizio Heard per cinquanta milioni di dollari per aver presumibilmente insinuato di aver abusato di lei in un editoriale del Washington Post del 2018.

Johnny Depp nel Regno Unito mentre attendeva la sentenza

In attesa di conoscere la sentenza da parte della giuria, Johnny Depp si era recato nel Regno Unito.

Un verdetto è stato raggiunto lo scorso 1° giugno, con post che hanno iniziato ad emergere sui social media in cui si affermava che l’attore era stato visto in un pub con il cantante Fender sul Quayside di Newcastle quella stessa sera.

I giudici hanno dato ragione all’attore

La giuria ha infine condiviso il verdetto, dichiarando Amber Heard colpevole di aver diffamato Johnny Depp. Le è stato chiesto di risarcire Depp con dieci milioni di dollari in danni compensativi e altri cinque milioni in danni punitivi.

Si è scoperto che Heard ha tuttavia avuto una vittoria parziale nel suo caso e ha anche lei ricevuto un risarcimento di due milioni di dollari per le accuse delll’avvocato di Depp, il quale aveva affermato al suo tempo che l’attrice avesse allestito una messinscena nel tentativo di risultare più credibile.