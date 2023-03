La situazione della Sampdoria è sempre più critica, non solo dal punto di vista sportivo, con la squadra che si trova in zona retrocessione. Ciò che preoccupa i tifosi è la situazione economica e ancor più in specifico, dei debiti del club, che rischia il fallimento se non viene ceduto.

Mancanza di acquirenti

Il tempo stringe e non ci sono acquirenti disponibili: anche l’ultimo interessato si è ritirato, aumentando la tensione e la frustrazione tra i fan. Dejan Stankovic, l’allenatore, ha dichiarato di non arrendersi e di lottare per la salvezza, ma sa che la squadra deve superare molte difficoltà per raggiungere l’obiettivo e anche in caso di successo non sarebbe garantita la permanenza in Serie A per la prossima stagione.

La Sampdoria è a rischio fallimento con un passivo di 205 milioni di euro nel 2021 e debiti che aumentano di anno in anno. Il presidente Massimo Ferrero ha lasciato la gestione diretta e aumentato i debiti di 30 milioni nel 2021. La società deve rimettere i conti a posto entro il 6 giugno, due giorni dopo la fine della stagione attuale. Nel passato recente, la Sampdoria aveva suscitato l’interesse di diversi possibili acquirenti, tra cui il Fondo Cerberus e Redstone, Alessandro Barnaba, Ernesto Furstenberg Fassio e Massimo Zanetti. Tuttavia, tutti si sono defilati, incluso l’ultimo nome importante accostato al possibile acquisto del club, Massimo Zanetti. Con la data del 6 giugno che si avvicina, la situazione rimane incerta.

La data di scadenza

Il Tribunale di Genova ha concesso 120 giorni per risanare la propria situazione finanziaria e trovare un acquirente per la società sportiva. L’unica soluzione al rischio di fallimento è la cessione della Sampdoria. Attualmente, la squadra ha dilazionato i pagamenti ai giocatori e al personale tecnico, ma dovrà saldare le prime tre mensilità del 2023 entro il 16 maggio. Intanto, la società sta lavorando per trovare un acquirente e salvare il futuro del club.