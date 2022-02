Sanremo 2022, criticata la cantante Ana Mena: accusata di plagio

Ana Mena, in gara a Sanremo 2022 con il brano "Duecentomila ore", è finita sotto accusa per un presunto plagio

Sanremo 2022 è iniziato solo ieri, 1 febbraio, e già non mancano le polemiche per molti artisti in gara. Tra i più criticati: Achille Lauro e Ana Mena. Il primo è stato accusato del mondo cattolico, in particolare dal vescovo di Sanremo, in quanto avrebbe mancato di rispetto a tutti con il suo battesimo a fine esibizione; la seconda invece è stata accusata di plagio.

Sanremo 2022: Ana Mena accusata di plagio

Attualmente non vi è nessun provvedimento disciplinare nei confronti di Ana Mena e quindi la concorrente non è a rischio squalifica. Sebbene il plagio sia pressoché inesistente, il pubblico di Sanremo, da sempre ultra critico, non ha apprezzato l’esibizione della cantante spagnola insistendo sul fatto che l’artista abbia plagiato la cantautrice Gianna Nannini.

L’artista per ora è ultima in classifica

Ana Mena al momento non ha ancora risposto alle accuse di plagio e, molto probabilmente, è fin troppo concentrata a voler andare fino in fondo alla fine del festival.

La cantante spagnola nella classifica parziale dopo la prima puntata di Sanremo, si trova in fondo alla classifica. Il suo brano “Duecentomila ore“, al di là delle accuse di plagio da parte del pubblico, non è stato gradito dalla critica.

Gli utenti di twitter sono scatenati

L’ipotetica canzone plagiata da Ana Mena, sarebbe “Amandoti“, di Gianna Nannini. Molti utenti, sul web, si sono scatenati contro la cantante, usando anche tanta ironia.

Nei tweet più esilaranti con #Sanremo2022, come riporta Caffeina, è scritto: “Ah ecco, Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti”, “La canzone di Ana Mena è la versione neomelodica di Amandoti”, “Ma la canzone di Ana Mena non è uguale ad Amandoti di Gianna Nannini? Soprattutto sul finale“, “Ana Mena ha detto: “Amandoti” dei CCCP col retrogusto del Mojito servito in balera“.