Sanremo 2023, Anna Oxa svela il suo cachet. Su Mara Venier: "Non vengo gratis solo perché tutti lo fanno"

Nel bene o nel male, Anna Oxa è stata una delle artiste che più hanno fatto discutere di Sanremo 2023. Il brano presentato durante la kermesse, “Sali (canto dell’anima)” si è piazzato nella parte più bassa della classifica.

Non solo. Proprio nel corso della competizione era circolata la voce di una presunta lite con Madame, poi smentita dalle due. Ora la stessa cantante ha mostrato sui social qual è stato il cachet percepito. Sull’assenza alla puntata post festival a Domenica In ha tenuto fare una precisazione.

“In esclusiva per voi” il cachet di Anna Oxa per la partecipazione a #Sanremo2023.#DomenicaIn pic.twitter.com/YLCF9eZbsC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 25, 2023

Sanremo 2023, Anna Oxa mostra il cachet percepito durante la kermesse

Nel post pubblicato dai social, la cantante ha mostrato il suo compenso. Il primo dettaglio che è stato fatto presente è che l’artista in quanto residente in Svizzera, deve versare allo Stato una ritenuta d’acconto del 30%. È stato altresì reso noto che Anna Oxa ha partecipato alla kermesse “per il suo pubblico e non per scopi economici”.

Perché Anna Oxa era assente al post festival di Domenica In

Al netto di ciò, sono stati proprio i motivi economici a spingere la cantante a non presenziare al tradizionale speciale post festival di Domenica In. La cantante ha infatti spiegato che non c’era alcun compenso per la partecipazione da Mara Venier: “Non puoi aver preteso la sua presenza (come ha inteso il pubblico). Gratis… Solo perché tutti lo fanno!”.

Ricordiamo che Mara Venier aveva mostrato di non aver particolarmente gradito l’assenza di Anna Oxa: “Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima. Sarà stata stanca, sono stati giorni duri, non so”.