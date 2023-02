Quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 con Blanco continua a far discutere.

La Procura di Imperia annuncia che l’artista è indagato per danneggiamento.

Sanremo 2023: Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento

La bravata commessa al Festival di Sanremo 2023 potrebbe costare cara a Blanco. L’Ansa fa sapere che il cantante “è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento“. La distruzione della coreografia di rose sul palco dell’Ariston ha indignato l’opinione pubblica, tanto che ancora oggi si parla del fattaccio nei maggiori programmi televisivi.

Blanco: la bravata a Sanremo 2023 gli costerà cara

Lo show di Blanco, andato in scena nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023, resterà uno dei momenti più discussi della kermesse musicale. L’artista, che non era in gara ma semplicemente ospite, stava presentando il nuovo singolo L’Isole delle rose, quando ha avuto un problema di audio e si è lasciato andare alla rabbia. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare.

Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo“, ha ammesso dopo che Amadeus ha bloccato la sua esibizione.

Al momento, Blanco non ha commentato la scelta della Procura di Imperia, che lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di danneggiamento. A quanto pare, le sue scuse poco sentite non sono servite a nulla.