Chiara Francini è pronta per il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Durante la conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo, l’attrice ha parlato del monologo che porterà in scena.

Sanremo 2023, Chiara Francini: il monologo

Nel corso della conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha dato il benvenuto a Chiara Francini. Sarà lei a condurre con lui e Gianni Morandi la messa in onda di venerdì 10 febbraio 2023. L’attrice è molto contenta ed emozionata per l’ingaggio sanremese e porterà in scena un monologo incentrato sulla sua storia personale e umana.

Chiara Francini pronta per il debutto a Sanremo 2023

Chiara ha dichiarato:

“Se sono qua e lo devo a lui. Sono stata chiamata nel modo più semplice, mi ha chiamato esprimendo il desiderio di avermi. Mi sento una ragazza – anche se non lo sono più da dieci anni – molto fortunata”.

La Francini è giustamente emozionata, ma si sente carica per la serata che la aspetta.

Chiara Francini: il monologo sarà ironico

Amadeus ha conosciuto Chiara nel corso di una puntata de I Soliti Ignoti ed è subito scattata una sintonia particolare. Nel suo monologo, la Francini parlerà del suo essere donna in modo ironico. Il conduttore del Festival di Sanremo ci ha tenuto a sottolineare che alle co-conduttrici non viene mai imposto nulla, sono libere di dire ciò che preferiscono.