Sanremo 2023: il riassunto di questa edizione

Sabato 11 febbraio 2023 si è conclusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo, con la vittoria di Marco Mengoni.

È stato un Festival ricco di colpi di scena, di bella musica e di momenti da ricordare.

Sanremo 2023: il riassunto delle prime due puntate

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì 7 febbraio, con la conduzione di Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni. Un inizio segnato dalla presenza di Sergio Mattarella e da un monologo dedicato alla Costituzione di Roberto Benigni, prima dell’inizio della gara.

La serata è stata segnata dalle esibizioni dei primi 14 cantanti in gara e dagli outfit particolarmente significativi sfoggiati da Chiara Ferragni, come l’abito con il suo corpo disegnato, indossato in occasione del suo monologo, e quello con le frasi ricevute da parte degli haters. Ci sono stati tanti bei momenti, come il ritorno di Mahmood e Blanco, la presenza di Elena Sofia Ricci, l’esibizione di Piero Pelù, e il concerto dei Pooh.

Non sono mancati i colpi di scena, come l’esibizione di Blanco, durante la quale ha distrutto il palco dell’Ariston, scatenando accese polemiche.

Durante la seconda serata si sono esibiti gli altri 14 cantanti in gara. Amadeus e Gianni Morandi sono stati affiancati da Francesca Fagnani e ci sono stati molti ospiti, come Francesco Arca e Mario Di Leva, l’attivista Pegah Moshir Pour, Drusilla Foer e i Black Eyed Peas.

Interessanti anche i momenti musicali tenuti da Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, da Nek e Francesco Renga e da Fedez e il monologo del comico Angelo Duro. Molto interessante il discorso di Francesca Fagnani sui diritti dei giovani detenuti del carcere minorile di Napoli.

Sanremo 2023: riassunto della terza e quarta puntata

Durante la terza puntata del Festival di Sanremo, che ha visto le esibizioni di tutti e 28 i cantanti in gara, ad affiancare i conduttori è stata la pallavolista Paola Enogu.

Ad infiammare il palco dell’Ariston ci hanno pensato i Maneskin, insieme a Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine. Apprezzati anche i momenti musicali di Sangiovanni, Annalisa e Gué Pequeno. Massimo Ranieri è tornato sul palco per presentare il nuovo singolo e il nuovo varietà che condurra con Rocio Munoz Morales. Molto apprezzato anche il momento comico di Alessandro Siani.

La quarta serata, dedicata ai duetti, è stata presentata da Chiara Francini, che ha affiancato i due conduttori. I cantanti in gara hanno duettato con moltissimi artisti, intrattenendo il pubblico con cover davvero molto belle. Molto apprezzati i momenti musicali di Peppino Di Capri, La Rappresentante di Lista e Takagi e Ketra. Tra i momenti più amati in assoluto, soprattutto dai più giovani, quello in cui sono saliti sul palco i protagonisti dell’amatissima serie televisiva Rai Mare Fuori, con Carolina Crescentini, che hanno cantato la sigla sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023: riassunto della finale

La finale di Sanremo, condotta da Amadeus e Gianni Morandi, insieme a Chiara Ferragni, si è aperta con la presenza della Banda dell’Aeronautica Militare, seguita da un omaggio di Morandi al cantante Lucio Dalla. Sono stati molto apprezzati i momenti musicali degli ospiti, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Salmo, Achille Lauro e i Depeche Mode. In occasione della finale, Amadeus ha letto una lettera scritta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si sono esibiti tutti i cantanti in gara e a vincere questa edizione è stato Marco Mengoni, con il brano Due Vite. Al secondo posto Lazza, con Cenere, al terzo posto Mr.Rain, con Supereroi, al quarto posto Ultimo, con Alba, e al quinto posto Tananai con Tango.