Sanremo 2023, Lorella Cuccarini rivela il video della caduta

Lorella Cuccarini ha condiviso sul suo profilo Twitter un video inedito: nella ripresa si vede la showgirl che cade sul palco di Sanremo durante le prove.

Lorella Cuccarini e la caduta durante le prove generali della quarta serata

Lorella Cuccarini ha avuto un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze, durante le prove generali della quarta serata. Infatti, mentre ballava accanto a Olly sulle note de “La notte vola” per la serata delle cover, la showgirl ha perso l’equilibrio ed è scivolata in avanti.

Il risultato è stata una scena comica, sulla quale la stessa 57enne romana ha ironizzato, pubblicando il video dell’accaduto su Twitter: «La Notte Vola…

ma anche io non scherzo». Questa la simpatica descrizione.

Qui sotto il video della caduta.

⚠️ CONTENUTO ESCLUSIVO ⚠️ La Notte Vola…

Ma anche io non scherzo😎 Ps. Questo è successo durante le prove generali #sanremo23 #lanottevola pic.twitter.com/eB4DMsVMuB — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) February 11, 2023

L’esibizione di Lorella Cuccarini con Olly

Come specificato dalla stessa Cuccarini, la piccola gaffe è avvenuta durante le prove generali della quarta serata.

Durante l’esibizione effettiva del duetto, infatti, non ci sono stati errori. Anzi, per il gran ritorno sul palco dell’Ariston nei panni di ospite speciale, ha puntato tutto sulla sensualità, e ci è riuscita.

La ballerina è ritornata ai minidress degli esordi, esibendosi sulle note di “La Notte Vola” proprio come negli anni ’90. Ha puntato su un marchio italiano emergente, Christian Boaro, sfoggiando un modello corto e aderente della collezione Primavera/Estate 2023.

È interamente ricamato di jais e di piume e ricorda il glamour degli anni ’80.