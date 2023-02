Sanremo 2023, Osho: "Fedez? Si è buttato su antifascismo per recuperare scivolone Orlandi"

Le aspettative create dal Festival di Sanremo nella sua 73esima edizione, come previsto, hanno lasciato campo libero a critiche e commenti.

Federico Palmaroli, autore del libro Le Più Belle Frasi Di Osho, non ha esitato ad esprimersi riguardo alla performance di Fedez durante la seconda serata della cmpetizione canora.

Il rapper infatti, è intervenuto tra gli artisti ospiti sulla Costa Smeralda, sulla quale in questa settimana si sta svolgendo uno show parallelo con il collegamento in diretta televisiva delle varie esibizioni dei cantanti ospitati. Ieri era il turno di Fedez, che prima di intonare il brano Problemi con Tutti, si è esibito in un freestyle canzonatorio e satirico sull’attuale situazione politica italiana.

Palmaroli commenta l’esibizione di Fedez al Festival di Sanremo: “l’ha fatto per rimediare allo scivolone Orlandi”

“Fedez? Non immaginavo che la buttasse sulla politica, soprattutto parlando di quella vicenda ancora di Bignami travestito da nazista, che è una cosa trita e ritrita e sviscerata ampiamente. Io penso che siccome ha fatto quello scivolone sulla vicenda di Emanuela Orlandi, per recuperare consensi si è buttato sull’antifascismo, che è sempre il tema utile per risalire coi consensi”.

Queste le parole di Palmaroli.

Il vignettista non ha dimenticato di aggiungere il suo artista preferito in gara, prevedendo la vittoria di Marco Mengoni, riguardo al quale sostiene che “è un come il Napoli in questo campionato, c’è lui e poi dietro c’è un po’ il vuoto, stacca parecchio tutto gli altri perché la sua canzone è veramente bella”.