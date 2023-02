Anche Tananai, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 ha espresso un suo parere sul caso che ha coinvolto Blanco durante la serata di ieri, 7 febbraio 2023.

L’artista milanese si deve esibire stasera, 8 febbraio 2023.

Sanremo 2023, Tananai dice la sua sul caso Blanco

Tananai ha commentato l’episodio che ha visto come protagonista Blanco mentre si esibiva sul palco dell’Ariston come ospite. Tananai, che oggi parteciperà per la seconda volta al Festival con il brano “Tango“, che commentato così la reazione violenta di Blanco:

“Se succedesse a me un problema tecnico come il suo io toglierei un auricolare e se non sentissi chiederei di ripartire“.

Poi ha concluso dicendo:

“Capisco quello che è successo ieri, ma so che si è scusato“.

I commenti alla reazione di Blanco

Il comportamento di Blanco è stato commentato da tantissimi artisti, anche da chi non era in gara come i Pooh. Alcuni hanno difeso il cantante o hanno fatto finta di non aver visto nulla, altri invece hanno giudicato la sua reazione eccessiva.

Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, ha però accettato le scuse di Blanco dicendo che non eslude un suo possibile ritorno.