Amadeus: "Blanco ha sbagliato, ma non me la sento di punirlo"

Amadeus ha rotto il silenzio sul comportamento di Blanco a Sanremo e su come agirà nei suoi confronti in futuro.

Amadeus dopo le scuse di Blanco a Sanremo

In queste ore Blanco si è scusato pubblicamente per il comportamento da lui avuto sul palco del Festival di Sanremo 2023, dove ha distrutto una scenografia creata appositamente per lui con delle stupende rose rosse. Il cantante si è scusato con una lettera condivisa sui suoi canali social, ma già in mattinata il direttore artistico Amadeus aveva fatto sapere di averci parlato per telefono.

“Blanco ha sbagliato e si è scusato. Ma non me la sento di punirlo cacciandolo dal festival per i prossimi anni”, ha dichiarato, e ancora: “Comunque non si è mai parlato tanto dei fiori come in questa edizione. Qualcosa di buono c’è in questa vicenda”.

Gianni Morandi, che era insieme al co-conduttore alla conferenza stampa di questa mattina, ha precisato di essere uscito con la scopa sul palco dell’Ariston per dare una mano e non per dare “una lezione” al giovane cantante, che ha ribadito di considerare un talentuoso artista: “È stato un gioco, non volevo dare una lezione a Blanco”, ha dichiarato Morandi, che è stato lodato per il suo comportamento e per la sua umiltà.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Blanco tornerà a parlare dell’episodio che, nelle ultime ore, ha generato un vero e proprio putiferio nei suoi confronti.