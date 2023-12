A due mesi dal debutto del Festival di Sanremo 2024, scoppia già la prima polemica legata alla kermesse musicale: è stata, infatti, chiesta l’esclusione di tre cantanti scelti per far parte dei Big in gara.

Sanremo 2024, chiesta l’esclusione di tre cantanti

Poco dopo aver svelato l’identità degli artisti che si contenderanno la vittoria del 74esimo festival di Sanremo, Amadeus è stato travolto dalle critiche. Nei giorni scorsi, infatti, diversi utenti hanno contestato la decisione di portare sul palco dell’Ariston il gruppo La Sad. Ad essere incriminati sono stati i testi di alcune loro canzoni.

Dopo le lamentele proliferate online, contro la scelta del direttore artistico della kermesse musicale si è scagliato anche il Codacons. L’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi ha puntato il dico contro la presenza dei tre ragazzi tra i big del Festival e ha chiesto che la decisione venga revocata. Qualora La Sad non venga escluso dallo spettacolo, il Codacons ha annunciato che farà partire una denuncia per la presenza dei tre cantanti Theø, Plat e Fiks.

Il Codacons contro La Sad all’Ariston

“Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”, ha dichiarato il Codacons ai microfoni di Adnkronos.

“Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia delle due Associazioni”, ha sentenziato l’Associazione.

Nonostante le numerose e svariate critiche scoppiate per la scelta di annoverare La Sad tra i Big di Sanremo 2024, è difficile che Amadeus accetti di fare marcia indietro.