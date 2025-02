Carlo Conti mette in guardia i big: rischio squalifica per alcuni cantanti

Una rivelazione sta scuotendo i concorrenti del Festival di Sanremo 2025: una scelta senza precedenti che potrebbe alterare il destino della competizione musicale. Come riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Carlo Conti avrebbe avvisato i cantanti in gara, con la concreta possibilità di squalifica per alcuni di loro. La notizia è stata diffusa sui social.

Sanremo 2025, Carlo Conti avvisa i big: rischio squalifica per alcuni cantanti

“Carlo Conti non gradisce alcuni avvenimenti pre-Sanremo e avrebbe avvertito alcuni protagonisti che rischiano la squalifica! Boom”, ha annunciato Amedeo Venza sul suo profilo.

Al momento, non sono emersi ulteriori dettagli riguardo ai comportamenti contestati o agli artisti coinvolti. Tuttavia, ciò che è certo è che diversi Big sono al centro delle polemiche in questo Festival: lo scandalo Ferragnez, l’accusa di plagio a Rose Villain e il ritiro di Emis Killa.

Carlo Conti è pronto per il Festival di Sanremo 2025

Il conduttore e direttore artistico è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In per svelare alcuni retroscena del Festival e condividere l’emozione prima dell’inizio della competizione.

“Sono sereno, tranquillo. Spero di aver scelto delle belle canzoni. Ho cercato di fare prima e anche in questa ho continuato il lavoro magistrale di Baglioni e bellissimo lavoro di Amadeus nelle sue 5 edizioni”.

Carlo Conti ha confessato che la parte più difficile è stato dover dire di no anche a grandi artisti: