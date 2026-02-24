Favorite e outsider a confronto: i pronostici AI e le quote dei bookmaker su chi può vincere Sanremo 2026. Tutto quello che sta succedendo ora.

Ormai è tutto pronto per il Festival di Sanremo 2026 e le previsioni sul vincitore arrivano da due fronti distinti: i bookmaker, con le loro quote basate su popolarità e trend storici, e l’AI, che elabora scenari probabilistici incrociando dati pubblici, performance passate e interazioni digitali. Analizzare entrambe le prospettive offre uno sguardo completo tra aspettative consolidate e tendenze emergenti, tra favoriti e possibili sorprese.

Ecco chi vincerà quest’anno secondo l’intelligenza artificiale.

Chi vince Sanremo 2026? Le quote dei bookmaker

Nel panorama delle scommesse, Serena Brancale emerge come la favorita prima della serata inziale del Festival di Sanremo 2026. Secondo Sisal, la cantante, quotata a 3,50, è il nome su cui convergono le maggiori aspettative. Seguono a breve distanza la coppia Fedez e Marco Masini, quotata a 5,00, capace di unire pop contemporaneo e tradizione cantautorale. Più staccati, ma ancora competitivi, Tommaso Paradiso e Sayf si attestano a 7,50, mentre Ditonellapiaga parte con una quota più alta, 16,00, destinata a rappresentare un possibile colpo di scena.

Quote simili si riscontrano anche su Snai ed Eurobet, con minime differenze: ad esempio, Brancale varia tra 2,85 e 3 volte la posta.

Pronostici AI per il vincitore di Sanremo 2026: i nomi più quotati dagli algoritmi

Oltre ai pronostici tradizionali, l’intelligenza artificiale offre uno sguardo innovativo sulle possibili dinamiche del Festival. Modelli come ChatGPT, Gemini e Copilot non esprimono preferenze personali, ma elaborano scenari probabilistici basandosi su dati pubblici: testi delle canzoni, storia dei protagonisti, interazioni sui social, engagement digitale e performance precedenti. Questi algoritmi identificano pattern ricorrenti e misurano indicatori come visibilità mediatica, coerenza artistica e potenziale di gradimento tra diverse fasce di pubblico.

Dalle simulazioni emergono alcuni nomi ricorrenti: Tommaso Paradiso viene riconosciuto per il forte appeal radiofonico e la capacità di coniugare tradizione e contemporaneità; Ditonellapiaga viene valutata come un’artista originale, con un potenziale impatto critico notevole; Serena Brancale è premiata per tecnica vocale e personalità musicale. Altri modelli evidenziano artisti come Ermal Meta per affidabilità e memoria storica del Festival, o Fedez-Masini per la combinazione di pubblici differenti.

Un aspetto interessante è la differenza tra i modelli: ChatGPT tende a un mix di veterani e outsider – Levante, Patty Pravo, Nayt, Gemini valuta l’equilibrio tra popolarità e qualità artistica – Brancale, Paradiso, Fedez-Masini, Copilot privilegia innovazione stilistica e coerenza cantautorale – Fulminacci.

Nonostante ciò, tutte le AI condividono un limite significativo: non possono percepire l’effetto emotivo di una performance dal vivo. Per questo motivo, sebbene i modelli offrano scenari interessanti e basati su dati concreti, l’imprevedibilità rimane al centro del Festival di Sanremo, dove la reazione del pubblico e la magia del palco possono ribaltare ogni previsione.