La prima serata del Festival ecco la presenza dell’artista Ermal Meta che torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con un inedito, Stella Stellina. Ma non è solo la canzone a catturare l’attenzione, no certo che no ma un dettaglio, un dettaglio sulla camicia, apparentemente piccolo ma con un importante significato.

E’ proprio lì sul colletto della camicia, solo un nome cucito, un mone che ha suscitato la curiosità di molti.

Ermal Meta, la camicia a Sanremo 2026: il nome cucito di a chi appartiene?

Non è la prima volta che Meta calca l’Ariston, anzi la memoria va subito a qualche anno fa, alla vittoria condivisa con un altro artista importante: Fabrizio Moro. Allora era un altro Ermal Meta? Forse, più classico, oggi invece lo accompagnano nuove scelte stilistiche per questo Sanremo 2026, silhouette oversize, raso colorato, un’estetica che sembra voler prendere nuove strade, una transizione forse, una metamorfosi almeno nell’abbigliamento molto apprezzato anche dai fan dell’autore.

Durante l’esibizione, mentre Stella Stellina prende forma, gli occhi più attenti notano però quel particolare… un nome ricamato e cucito sulla camicia.. E iniziano così le domande. Di chi è? Perché proprio lì? Non è una sceta casuale, questo è chiaro, ma di chi sarà quel nome cucito sulla camicia? Quando un artista decide di “scrivere” sul proprio corpo, o sui vestiti, di solito sta parlando, sta cercando di comunicare qualcosa…

La risposta ecco che arriva poco dopo, fuori dal palco. Non in conferenza stampa, non in un’intervista televisiva. Sui social, infatti è lo stesso Meta a spiegare il senso di quel gesto, con parole che pesano più del ricamo stesso. Fonte diretta, senza filtri: un post pubblicato sui suoi profili ufficiali. «La protagonista di Stella Stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi», scrive. E poi li elenca. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind. Bambine palestinesi. Bambine senza volto, senza qualcuno che li possa proteggere. “Figlie di nessuno, figlie di tutti”.

Il nome visto nella prima serata è Amal. Non un simbolo astratto, ma un nome vero… Uno dei tanti, delle tante vittime di guerre che ormai il nostro tempo affronta senza senso, perchè la morte di creature innocenti un senso non ce l’ha mai… Ed è qui che il look smette di essere moda e diventa cronaca, diventa un appello, un urlo silenzioso… Di fronte a una strage silenziosa che non sembra non fermarsi mai…

Dal punto di vista stilistico invece, la trasformazione è evidente. Ermal Meta si affida allo stylist Nicolò Grossi, che lo accompagna in questa svolta visiva, e alla Maison Trussardi, firma di tutti i look sanremesi 2026. Dal green carpet alle serate live.

Il completo della prima serata parla chiaro: spolverino in raso gessato di seta stretch, pantaloni oversize in suede con trattamento vintage, stivaletto in denim floccato color lava. E poi lei. La camicia. Seta rosa antico, nastro al collo lasciato volutamente sbottonato. Ed è lì che compare il nome. Ricamato a mano, Amal.

Ogni sera, un nome diverso. Sempre scritto da lui. È questo che colpisce, forse più di tutto. Il gesto ripetuto. La coerenza. Non un colpo a effetto per una sera sola, ma un filo che attraversa tutto Sanremo 2026. Un filo sottile, cucito addosso.