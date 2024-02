La vincitrice della 74esima edizione del Festival della canzone italiana è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto, a poche ore dalla premiazione.

Sanremo, l’appello di Angelina Mango

Angelina Mango ha confessato sui social di aver perso la custodia in velluto rosso, contenente il Leone d’oro. La confezione potrebbe essere stata smarrita dalla cantante la sera dell’ultima puntata della kermesse musicale, nello stesso Teatro Ariston oppure a Sanremo. Tra le ipotesi c’è anche quella che sia stata persa in occasione dell’ospitata a Domenica In, la domenica successiva la finale. Dopo l’appello lanciato da Angelina, in tantissimi si sono mobilitati per aiutarla nelle ricerche. Durante la trasmissione Protagonisti di RTL102.5, l’artista ha colto l’occasione per ringraziare i fan: “Vi state occupando tanto di me, dello smarrimento della custodia del mio premio. Grazie a tutti, aiutatemi a ritrovarla“.

Una rivelazione della musica

Angelina Mango, figlia di Pino Mango, è stata una delle rivelazioni del Festival. Dopo la vittoria sul palco dell’Ariston, porterà il suo singolo “La noia” all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia in una delle competizioni canore più importanti d’Europa. Il suo successo non si ferma qui, la 22enne di Maratea infatti sta scalando anche la classifica Top 50 Global di Spotify con oltre 8 milioni di riproduzioni, posizionandosi al 65esimo posto ed entrando per la prima volta in top 100.