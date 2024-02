Tra i concorrenti in gara nell’edizione 2024 di Sanremo troviamo Geolier, cantante napoletano tra i favoriti della competizione. Il cantante è stato vittima nelle scorse ore di un commento discriminatorio e internet è esploso.

Il commento discriminatorio

A scrivere la pagella incriminata contro il cantante è Eppen, sito che si appoggia a L’Eco di Bergamo. Recita il loro commento alla performance: “Arriva vestito come mio zio in discoteca e fa la cover del Lazza dell’anno scorso, però in napoletano. Voto 4, prediciottesimo camorrista ost”.

I social sono insorti e in molti hanno risposto al giudizio con commenti come: “Il solito pregiudizio su Napoli” o “Geolier può non piacere come artista, fa sorridere che per descrivere la sua interpretazione a Sanremo si debba parlare di camorra”.

L’Eco di Bergamo rigetta le accuse

Interviene nella questione L’Eco di Bergamo che, dopo la cancellazione del commento, scrive: “In relazione al giudizio attribuito a L’Eco di Bergamo sull’esibizione del cantante Geolier al Festival di Sanremo, il giornale precisa che non si tratta di un contenuto prodotto e pubblicato dalla redazione de L’Eco di Bergamo, né online né cartacea, ma da una testata che si appoggia al sito del giornale e che produce autonomamente contenuti.”