La presenza di John Travolta a Sanremo non ha sollevato chiacchiere e polemiche solo per il discutibile ballo del qua qua, ma anche per il sospetto di pubblicità occulta. La scritta del marchio sulle scarpe della star era infatti ben visibile.

Le spiegazioni della Rai

La regia, durante la presenza di John Travolta sul palco dell’Ariston, si è spesso soffermata sulle scarpe marchio U-Powers che indossava l’attore. Marchio di cui lui stesso è testimonial.

In seguito ai dubbi in merito alla pubblicità occulta ha risposto la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini che ha affermato: “È arrivato all’ultimo momento ed è entrato quasi subito sul palco. Abbiamo commesso un errore a non oscurare le scarpe.”

I precedenti

Un caso simile era avvenuto l’anno scorso quando Leo Gassman si era presentato sul palco in canottiera bianca. Il cantante era stato infatti costretto a togliere la giacca perché gli era stato fatto notare che recava il marchio del brand troppo in evidenza.

La Rai vieta espressamente nel suo codice etico la pubblicità occulta: deve esserci sempre la riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma e l’inserimento di un marchio è possibile solo in determinate circostanze.

La scritta sulle scarpe di John Travolta, per queste ragioni, andava coperta.