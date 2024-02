La protesta degli agricoltori continua, oggi pomeriggio sono arrivati sul green carpet del Festival di Sanremo con la mucca Ercolina.

Arrivato oggi a Sanremo, Cristian Belloni, titolare di un’azienda cerealicola, per protestare contro le politiche agricole dell’UE:

«Siamo qua a Sanremo per protestare contro le folli leggi dell’Unione europea che mette a dura prova l’economia agricola. Tra i rischi più grossi che corriamo c’è quello di perdere la padronanza sul cibo, così come tutte le nostre radici e il nostro made in Italy. Abbiamo fatto più di 250 chilometri per arrivare qui, chi per 8, chi 10 e chi anche 12 ore di viaggio scortati dalle pattuglie della polizia e attraversando più regioni. Probabilmente andremo sotto all’Ariston a far sentire la nostra voce. Noi non ci fermeremo. A noi va bene che Amadeus sia dalla nostra parte, felici che legga una lettera-comunicato sul palco. Basta che porti in atto quello che ha detto».