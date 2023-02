Sanremo, i Depeche Mode si esibiscono sul palco del teatro Ariston e presentano il nuovo singolo

Erano stati attesi e finalmente il momento è arrivato.

I Depeche Mode, nella loro formazione senza Andy Fletcher si sono esibiti sul palco del teatro Ariston. Due le canzoni con le quali hanno fatto ballare il pubblico: Ghosts Again e il classico senza tempo “Personal Jesus”.

Sanremo, Depeche Mode salgono sul palco e incantano il teatro Ariston

Il singolo “Ghosts Again” fa parte dell’album “Memento Mori” e vuole affrontare il difficile tema della vita dopo la morte. Ricordiamo che il tastierista Andy Fletcher è scomparso all’età di 60 anni il 26 maggio del 2022 a causa di una dissecazione aortica.

Per i restanti membri del gruppo Dave Gahan e Martin Gore è stato un modo per ripartire. Nei prossimi mesi i Depeche Mode torneranno in Italia per tre tappe ed esattamente il 12 luglio a Roma, il 14 luglio allo stadio di San Siro e a Bologna il prossimo 16 luglio.

“Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again” ❤️@depechemode #Sanremo2023 pic.twitter.com/JVFsPg6tfm — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2023

Amadeus: “Sono un grande fan del pubblico”

Amadeus, nel corso della finale si è detto orgoglioso di essere riusciti a portare i Depeche Mode sul palco: “Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan del gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”. Ha poi aggiunto: “Potrei usare mille parole per descrivere la loro grandezza, in questo momento posso solamente dirvi di aver coronato il sogno di quando ero ragazzo”.