Sanremo, il Cda Rai chiede i contratti dei Ferragnez: quali saranno le conseguenze

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo che si è appena concluso.

Al netto del grandissimo successo in termini di ascolti, uno dei più alti negli ultimi anni, sono diversi gli aspetti che stanno facendo discutere a cominciare dai Ferragnez per i quali il Cda Rai ha chiesto di poter visionare i rispettivi contratti.

Altra criticità non da poco riguarda Instagram: il social network di Meta, come in molti avranno osservato, è diventato puntata dopo puntata parte attiva del festival, tanto che il profilo di Amadeus “amadeusonoio” ha toccato ormai 1,8 milioni di follower.

Non solo: gli “sketch” legati a Instagram sono stati inseriti direttamente in scaletta.

Sanremo, il Cda chiede di visionare i contratti dei Ferragnez

Il punto che è stato sollevato in merito ad un utilizzo “scorretto” di Instagram, riguada un’assenza di un accordo commerciale con la società Meta. Oltre a ciò il profilo personale di Amadeus ha subito un’impennata di follower nel giro di poche ore. Da qui ci si è chiesto come mai non sia stata seguita la cosa diversamente, magari attraverso uno specifico accordo la tra le due società.

Fedez e Ferragni non compaiono nel superled

Non va nemmeno dimenticato il colosso Amazon che ha mandato la sua troupe per filmare i retroscena della coppia, senza tenere conto che non sono comparsi nel Dietrofestival e che potrebbero avere ceduto i diritti d’immagine solo in via parziale.