Sanremo, Meloni contrariata da alcuni episodi: ecco quali

Il Festival di Sanremo 2024 ha scatenato nuove polemiche, il Presidente del Consiglio G. Meloni ha espresso la sua insoddisfazione riguardo al Festival di Sanremo 2024.

Sanremo, Meloni contrariata per alcuni episodi

Criticando aspramente l’esibizione di Rosa Chemical al Suzuki Stage, l’artista ha eseguito la sua performance con angeli digitali a forma di pene sullo sfondo, suscitando la disapprovazione della leader di Fratelli di Italia.

La premier G. Meloni è rimasta delusa anche per l’esclusione dalla scaletta di “Quello non era amore”, canzone dell’Orchestraccia di Marco Conidi, vista come adatta a sensibilizzare sull’importante tema della violenza sulle donne. Tuttavia, Amadeus ha archiviato la proposta senza concessioni, e la Rai non ha difeso la decisione originaria.

Sanremo, Meloni e il ritorno di G. Allevi: «Una lezione di vita»

Nell’ambito di critiche e controversie, una nota positiva per il premier G. Meloni è il ritorno di Giovanni Allevi sul palco, elogiato pubblicamente per rappresentare una “lezione di vita”. La leader di FdI ha difeso in passato artisti come Checco Zalone e Beatrice Venezi per esibizioni non politically correct, mentre non ha gradito il monologo di Rula Jebreal nel 2020, sottolineando la mancanza di contraddittorio e il costo eccessivo.