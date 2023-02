Sanremo, Standing ovation per Ornella Vanoni. Amadeus regala dei carciofi: il motivo

Sanremo, Standing ovation per Ornella Vanoni. Amadeus regala dei carciofi: il...

Sanremo, Standing ovation per Ornella Vanoni. Amadeus regala dei carciofi: il...

Sanremo, Standing ovation per Ornella Vanoni. Amadeus regala dei carciofi: il...

Ornella Vanoni ha fatto ingresso sul teatro Ariston in grande stile.

La cantante si è esibita, cantando alcuni dei suoi maggiori successi: passando da “L’appuntamento”, a “L’eternità” a “Vai Valentina”.

Sanremo, Ornella Vanoni si esibisce nel teatro Ariston: “Ecco cosa ho chiesto di portare ad Amadeus”

La cantante, poco prima di esibirsi sul palco del teatro Ariston ha rivelato di sentirsi stanca, poi ha spiegato: “Sono già stanca […] voglio parlare con Fedez […] Ad Amadeus ho chiesto di portarmi dei carciofi, qui sono buoni carciofi, a Milano fanno schifo”. Ha poi preso il microfono in mano e ha iniziato a cantare. L’attesa è stata ricambiata e il pubblico ha risposto in modo caloroso ad Ornella Vanoni. Poco dopo Amadeus le ha consegnato in mano un mazzo di carciofi che ha contato personalmente: “Siete più tirchi sui carciofi quest’anno”, ha osservato.