Sanremo, "Una grande storia d'amore": Gino Paoli incanta l'Ariston

Ancora un omaggio sul palco del teatro Ariston.

Ha fatto il suo ingresso il grande Gino Paoli. Molti i successi da lui portati a cominciare da “Una grande storia d’amore” o ancora “Sapore di sale”.

Sanremo, Gino Paoli incanta il palco del teatro Ariston

Gino Paoli ha fin da subito di essere a suo agio sul palco dell’Ariston tanto che ha iniziato fin da subito a chiacchierare in modo amichevole con Gianni Morandi e Amadeus. Ad accompagnarlo nel corso dell’esibizione era presente il grandissimo Danilo Rea.

Pianista classe 1957 che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi: da Domenico Modugno, passando per Renato Zero, Fiorella Mannoia o ancora lo stesso Gianni Morandi.

Gino Paoli: “Qui è una gabbia di matti”

L’artista, nel disquisire con Morandi e Amadeus ha raccontato alcuni aneddoti curiosi: “Aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca**o voleva imparare da me”. Ha poi rivelato: “Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”.

Gino Paoli è stato poi fermato e lo hanno invitato a cantare “Il cielo in una stanza”.