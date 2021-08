Sant’Agata Feltria, morto il sindaco Guglielmino Cerbara: aveva 59 anni

Dolore nella comunità di Sant'Agata Feltria. Il primo cittadino Guglielmino "Mino" Cerbara si è spento all'età di 59 anni dopo una malattia.

Lutto nella comunità di Sant’Agata Feltria che si è raccolta attorno al dolore per la perdita del sindaco Guglielmino “Mino” Cerbara che si è spento all’età di 59 anni dopo aver sofferto per una malattia. Nulla ha potuto purtroppo il primo cittadino che, nonostante tutto, è riuscito a lasciare un segno non solo negli amici e nella sua comunità, ma anche nei suoi colleghi che nei diversi post di cordoglio ne hanno riconosciuto l’impegno profuso e la grande dedizione nel perseguimento del bene comune.

“Un amministratore capace e un uomo perbene, sempre al servizio della “sua” Valmarecchia”, le parole del Governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Morto sindaco Guglielmino Cerbara, l’impegno politico

Amministratore politico molto apprezzato dalla sua comunità, il primo cittadino di Sant’Agata Feltria era arrivato al suo terzo mandato dopo essere stato eletto per una prima volta nel 2009 e una seconda volta nel 2014, quindi la nuova riconferma arrivata a maggio 2019, scrivono le testate locali.

Da oltre un decennio militante del centrosinistra, tra il 2004 e il 2009 ha ricoperto il ruolo di vice-sindaco, nonché quello di assessore all’agricoltura.

Nonostante la lunga malattia che negli anni lo ha colpito, il primo cittadino del comune riminese ha lavorato fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, quindi la sopraggiunta morte arrivata intorno alle ore 6 di lunedì 2 agosto.

Morto sindaco Guglielmino Cerbara, il cordoglio delle personalità politiche

Sono molte le amministrazioni e le realtà politiche che hanno dedicato l’ultimo pensiero a Guglielmino Cerbara, a cominciare dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che su Facebook ha scritto: “Voglio porgere le più sincere condoglianze -conclude Bonaccini- anche a nome della Regione Emilia-Romagna, alla sua famiglia e alla comunità dei luoghi in cui Cerbara ha operato con passione e amore per la democrazia”.

Cordoglio anche dal comune di San Giovanni in Marignano che sulla pagina Facebook istituzionale ha scritto: “Un amministratore capace che amava la Comunità, responsabile e sempre a servizio della “sua” Valmarecchia.

Un abbraccio alla sua famiglia e a tutta Sant’Agata Feltria”.

Morto sindaco Guglielmino Cerbara, i funerali

Tra i Comuni a dare notizia della scomparsa del primo cittadino di Sant’Agata Feltria, anche la città di Cattolica che su Facebook ha informato la cittadinanza della data e del luogo dei funerali:

“Abbiamo appreso con profondo dispiacere della prematura scomparsa di Guglielmino Cerbara, Sindaco di Sant’Agata Feltria. Si è spento durante la notte dopo una lunga malattia.

L’Amministrazione di Cattolica porge le più sentite condoglianze alla famiglia e si stringe alla comunità per la perdita di una guida sempre attenta alle esigenze della Valmarecchia.

I funerali saranno celebrati mercoledì mattina, 4 agosto, alle ore 10.00 presso il Campo Sportivo di Sant’Agata Feltria. A partire da domani alle 14.30 verrà allestita la sala del commiato nella sala del Consiglio di Sant’Agata Feltria”.