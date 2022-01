Saphir Taider finisce in rovina. L’ex calciatore dell’Inter: “Ho perso tutto”

Saphir Taider, l'ex centrocampista di Bologna e Inter in rovina: "Ho perso tutto, non riesco a pagare l'affitto". Il racconto del calciatore

Saphir Taider, vecchia conoscenza del campionato di Serie A, sarebbe finito in rovina. In Italia abbiamo visto il calciatore vestire le maglie di Bologna, Sassuolo e Inter, dove ha raccolto milioni di Euro e tante soddisfazioni. Oggi però, le cose sono totalmente cambiate e il centrocampista è in gravi difficoltà economiche.

Saphir Taider, la drammatica confessione: “Ho perso tutto, sono finito in rovina”

Tutto è cominciato dopo il suo addio alla Serie A, con Saphir Taider che ha preferito abbracciare i freschi milioni degli USA, accettando l’offerta dei canadesi del Montreal Impact, club del proprietario del Bologna Joey Saputo. Dopo l’avventura Oltreoceano Taider ha invece intrapreso una nuova avventura con gli arabi dell’Al-Ain, passando dunque nella nuova squadra nel 2020.

Lì, l’inizio della drammativa vicenda, raccontata a Goal.com:

Ho perso tutto. Non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli

Saphir Taider, il dramma in Arabia: “Non mi pagano da gennaio 2021”

Proseguendo l’intervista a Goal.com Saphir Taider ha proseguito il toccante racconto, rivelando le difficoltà dopo i mancati stipendi ricevuti dall’Al-Ain:

Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi, Novembre e Dicembre. Non ricevo il mio stipendio da Gennaio 2021

Finisce in rovina Saphir Taider, il dramma dell’ex Inter: “Ora mi devono sei milioni”

Dopo essere finito in rovina, Saphir Taider ha scelto di portare in tribunale il club arabo. Una battaglia che l’ex centrocampista dell’Inter ha vinto e ora sarebbe in attesa del ricco rimborso: