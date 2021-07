Sara Scaperrotta attacca Zaniolo poco prima del parto: “Mi ha bloccata”

L'ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, ha rotto il silenzio sul loro addio pochi giorni prima di dare alla luce il suo primo figlio.

Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo e incinta del suo primo figlio, ha scagliato un duro attacco contro il giovane calciatore della Roma, da cui si è separata poco tempo dopo aver scoperto di aspettare un bambino.

Sara Scaperrotta contro Nicolò Zaniolo

A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio – che ha deciso di chiamare Tommaso – Sara Scaperrotta ha rotto il silenzio, attaccando Nicolò Zaniolo che (da tempo) non le risponderebbe al telefono. Stando a quanto scritto dalla ragazza attraverso le sue stories via social, il calciatore l’avrebbe “bloccata” togliendole la possibilità di contattarlo e non si sarebbe curato di lei durante tutto il suo percorso di gravidanza che, tra pochi giorni, si concluderà con la nascita del suo primo figlio.

Sara Scaperrotta non ha spiegato apertamente i motivi per cui lei e Zaniolo si sono separati, ma ha dichiarato che inizialmente la notizia della sua gravidanza sarebbe stata accolta da entrambi “con gioia”.

“Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da solo, senza supporto di alcuna natura.

La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate. (…) Ho tentato in più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e whatsapp. (…) Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore”, ha scritto la ragazza nel suo post.

Sara Scaperrotta e Zaniolo: la rottura

Annunciando la sua rottura da Sara Scaperrotta Zaniolo aveva anche assicurato che si sarebbe preso comunque le sue responsabilità di padre. A seguire il calciatore era finito al centro di un gossip in merito ad una sua presunta liaison con Madalina Ghenea (presto smentita dalla stessa modella) e a seguire per una breve relazione con Chiara Nasti.

Sara Scaperrotta: la gravidanza

Sara Scaperrotta ha preferito mantenere il massimo riserbo durante la sua gravidanza, ma pochi giorni prima della nascita del suo primo figlio ha deciso di sfogarsi via social per il comportamento a lei riservato dal suo ex. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?