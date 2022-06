Sara Tommasi festeggia il compleanno a Sharm el-Sheik

Per festeggiare al meglio i suoi 41 anni si è concessa una splendida vacanza: per l'occasione Sara Tommasi è volata a Sharm el-Sheik.

Non c’è modo migliore di festeggiare il compleanno se non concedendosi una bella vacanza: lo ha fatto Sara Tommasi in occasione del suo 41esimo compleanno.

Sara Tommasi, il compleanno a Sharm el-Sheik

Per spegnere le sue prime 41 candeline, Sara Tommasi ha deciso di lasciare l’Italia e godersi una bella vacanza a Sharm el-Sheik.

Con lei c’è anche il marito Antonio Orso. I due stanno soggiornando presso il Domina Coral Bay, resort amato da molti vip italiani. I festeggiamenti sono previsti per la sera di venerdì 10 giugno presso The Beach Luxury Club, tra l’affetto di amici e colleghi.

Solo un mese prima del viaggio in Egitto, Antonio e Sara erano volati a New York in occasione del loro anniversario.

Adesso si godono giorni magici a Sharm el-Sheik, condividendo sui social alcuni momenti speciali tra sole, relax e divertimento.