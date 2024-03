Sarah Ferguson in ospedale: operata per un melanoma

Mesi dopo la diagnosi del cancro al seno, alla Duchessa di York è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla pelle.

Sarah Ferguson, 64 anni, si è sottoposta ad un intervento per rimuovere un neo che aveva sul corpo, risultato di un melanoma maligno, che era stato individuato durante il trattamento del tumore. I medici hanno ordinato ulteriori accertamenti da cui è emerso che il melanoma non si era esteso, né alla pelle né ai linfonodi. Lo scorso anno l’ex moglie del principe Andrea era stata seguita dall’ospedale privato King Edward VII di Londra, che da decenni cura i membri della famiglia reale.

L’impegno sociale

La duchessa non si è mai persa d’animo ed è sempre stata un esempio di resilienza. Ha deciso di patrocinare l’associazione benefica Teenage Cancer Trust e nel 2019 ha condiviso la sua esperienza in occasione di un gala della Breast Cancer Foundation. Due anni dopo ha visitato una clinica in Polonia per affrontare il problema delle donne che si riprendono da una mastectomia.

Come sta la famiglia reale

La notizia di Fergie è stata accolta con un sospiro di sollievo, in un momento particolarmente delicato per la Royal Family. Negli ultimi giorni è circolata online una teoria secondo cui il re avrebbe sei mesi di vita, a causa di un tumore al pancreas. La notizia della malattia di re Carlo III è stata resa nota da Buckingham Palace che tuttavia non ha specificato di che tipo di tumore si tratti. I sudditi si preoccupano anche per Kate Middleton che, dopo l’operazione all’addome, ha tenuto un profilo decisamente basso, limitando al minimo le apparizioni. Kensington Palace ha smentito qualsiasi insinuazione sulla salute della principessa del Galles, rassicurando sulle sue condizioni.