Un grave incendio è avvenuto ad Abbasanta. Sul posto diverse squadre che hanno tratto in salvo bambini e adulti giunti qui per un’esperienza scout.

Un incendio si è propagato nelle campagne di Abbasanta, cittadina della provincia di Oristano, durante il pomeriggio di lunedì 12 luglio 2021. Le fiamme hanno coinvolto una zona vicino ad un campo estivo.

Incendio Abbasanta, la situazione

La protezione civile, insieme ai vigili del fuoco e al corpo forestale, ha fatto allontanare 25 bambini che si trovavano lì per un campo estivo e altri 48 presenti in un campo scout situato nelle vicinanze.

L’incendio è avvenuto in località Funtana Cannas. Il vento si è propagato nella zona estendendo le fiamme verso un lato della collina. Sul posto sono arrivati tre elicotteri e due canadair per spegnere quanto prima l’incendio.

Sulla questione ha parlato anche Paola Carta, sindaco di Abbasanta. “Tutti sono stati portati in salvo” ha dichiarato la prima cittadina del comune sardo.

Incendio Abbasanta, in azione canadair ed elicotteri

Al campo scout hanno partecipato 48 persone tra adulti e giovani, al campo estivo erano invece presenti altri 25 tra bambini e ragazzi. Le fiamme intanto si stanno dirigendo verso un’area collinare, da qui la decisione di mettere in sicurezza la zona: la notizia è stata diffusa dal sito de L’Unione Sarda. La situazione sarebbe al momento sotto controllo, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla pattuglia del corpo forestale di Ghilarza.

I tre elicotteri provengono dalle basi di Anela, Farcana e Fenosu, i due canadair arrivano invece da Olbia. L’incendio scoppiato in località Fontana Cannas-Sant’Agostino è aumentato a vista d’occhio a tal punto che si è reso necessario l’intervento di altre squadre.

