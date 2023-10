Neonato abbandonato in strada a Sassari: il piccolo sta bene

Un neonato è stato abbandonato in strada a Sassari. A lanciare l’allarme la sua bisnonna. Le sue condizioni fortunatamente sembrano buone.

Sassari, neonato abbandonato per strada

Un neonato è stato abbandonato in strada a Osilo, in provincia di Sassari. Il piccolo è vivo grazie alla sua bisnonna, che si è resa conto che la madre lo aveva abbandonato sotto casa e ha chiamato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha portato il piccolo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in osservazione. Le sue condizioni di salute fortunatamente sarebbero buone. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Sassari.

Sassari, neonato abbandonato per strada: la dinamica

La mamma del bambino, una donna di 29 anni, è stata rintracciata dagli inquirenti. Si trova ricoverata nel reparto di ginecologia dell’Aou di Sassari. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe partorito questa mattina all’alba nella sua stanza, nella casa in cui vive con i genitori e i nonni. Ha reciso da sola il cordone ombelicale e ha abbandonato il piccolo sotto un’auto parcheggiata. La nonna si è svegliata a causa del rumore e ha subito visto il neonato in strada, per cui ha chiamato i soccorsi.