Scamarcio, l’addio a Benedetta Porcaroli: “È tornato da Angharad Wood”

Secondo indiscrezioni Riccardo Scamarcio sarebbe tornato dalla sua ex dopo l'addio a Benedetta Porcaroli.

Nella sua ultima intervista l’attrice Benedetta Porcaroli ha praticamente confermato la fine della sua storia d’amore con Riccardo Scamarcio. Secondo indiscrezioni l’attore sarebbe tornato dalla sua ex moglie, Angharad Wood, madre di sua figlia Emily.

Riccardo Scamarcio: il ritorno di fiamma

Secondo Dagospia Riccardo Scamarcio sarebbe tornato insieme alla sua ex, Angharad Wood, madre della sua unica figlia, Emily. I due si erano separati poco più di un anno fa e a seguire l’attore aveva intrapreso una relazione con la collega attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set di La Scuola Cattolica. Di recente è stata la stessa Porcaroli a confermare la fine della sua relazione con Scamarcio affermando:

“Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano”, e ancora: “La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo.

Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

L’attore, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, non ha confermato né smentito la questione e da sempre ha preferito mantenere il più totale silenzio in merito alla vita privata. Scamarcio e Angharad Wood sono stati molto attenti anche nel proteggere la privacy della figlia, Emily, la cui nascita è stata svelata solo dopo diverso tempo e di cui l’attore ha sempre preferito parlare il meno possibile.

In tanti tra i fan di Scamarcio si chiedono se davvero l’attore sia tornato insieme alla sua ex e se presto ci saranno novità in merito alla questione.