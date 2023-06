Anziani perdono un occhio per uno scambio di flaconi nell'ospedale di Spoleto

Anziani perdono un occhio per uno scambio di flaconi nell'ospedale di Spoleto

I quattro anziani si erano recati all’ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto per sottoporsi a un’operazione di cataratta.

Infermieri sotto inchiesta

Al centro dell’inchiesta ci sono due infermieri che hanno somministrato con una puntura una soluzione di sodio bicarbonato all’8,4% con Ph compreso tra 7 e 8,5 invece della soluzione salina per uso oftalmico. Sono accusati anche una coordinatrice infermieristica e un ferrista.

Gli infermieri hanno ricevuto una sanzione disciplinare.

La Corte dei Conti dell’Umbria ha certificato la somma che gli infermieri dovranno restituire alla Regione. Nel frattempo l’ospedale ha provveduto a risarcire i pazienti.

L’errore madornale del ferrista

La magistratura contabile ha definito quello del ferrista un: “inescusabile e madornale errore commesso dall’infermiere per aver inserito, nell’asta porta bottiglie del facomulsificatore, come soluzione di infusione” una soluzione diversa da quella salina bilanciata per uso oftalmico.

Leggi anche Roma, bimbo di 8 anni travolto da un cancello: trasportato in ospedale

Corresponsabilità

Sulla coordinatrice infermieristica la magistratura ha detto: “altrettanto grave è la corresponsabilità nell’accadimento lesivo per la mala gestio organizzativa dei farmaci e dei presidi della sala operatoria…, anche con riferimento alla relativa tracciabilità, movimentazione e debita collocazione“.

Ti potrebbe interessare Accoltellata e sfregiata in viso con l’acido: donna 32enne grave in ospedale a Brindisi