“Scemo scemo” al fan che la insulta: la ripicca di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha reagito dopo che un fan le avrebbe urlato contro frasi poco carine.

Nel corso di un concerto Elettra Lamborghini è stata insultata da un fan con frasi davvero poco carine. Sui social sta circolando un video che riprende quanto accaduto. Sembra che un uomo presente all’evento abbia bollato la cantante come “p******”.

A quel punto, come fa sapere Elettra, inizialmente si è sentita imbarazzata, pensando di fermare il concerto, ma alla fine ha fatto partire un coro, composto da lei e gli altri fan presenti, che hanno dato il benservito al diretto interessato, chiamandolo ripetutamente “scemo”. Pare che le offese nei confronti di Elettra siano partite a causa di un trend di TikTok.

Elettra Lamborghini: “Sei un looser”

All’interno del video girato sui social, Elettra Lamborghini, rivolgendosi al fan che l’ha offesa, ha detto: “Sei un looser, rimarrai un looser e morirai looser”.

Nel filmato, si sente l’artista affermare: “Ha detto una parolina che non doveva dire” per giustificare il coro “scemo scemo” nei confronti dell’uomo. In seguito dice: “Se avete le p**** prendete e andate fuori da c*******”.

I commenti sui social

Ovviamente, l’episodio è stato molto commentato sui social. Una utente scrive su Twitter: “Se andassimo una discoteca a ballare con le tette il culo in faccia alla gente non è che mi aspetterei dei commenti che brava sorella che grande artista..”.

Un altro risponde: “Benvenutə nel medioevo”. Cè poi chi si è limitato a dire: “Vergognoso”.

Qui sotto potete vedere tutto quello che è successo ad Elettra Lamborghini sul palco e la sua reazione decisamente “piccata”.