Schianto in Lamborghini a Bagnoli, grave un uomo

Un ragazzo è in gravi condizioni dopo essersi schiantato a Bagnoli, mentre guidava una Lamborghini.

Un ragazzo di 27 anni si trova in ospedale in gravissime condizioni dopo essersi schiantato guidando una Lamborghini a folle velocità. Dal momento che non ci sono altri veicoli coinvolti, si pensa che abbia autonomamente perso il controllo.

Incidente in Lamborghini

A Bagnoli un ragazzo si è schiantato questa notte in via Coroglio dopo aver perso il controllo della Lamborghini che stava guidando.

L’impatto contro il muro è stato fortissimo a causa dell’alta velocità. Stando a quanto emerso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

I soccorsi dopo l’incidente in Lamborghini

Un incidente davvero molto strano quello avvenuto nel quartiere periferico di Napoli, in cui il ragazzo ha praticamente fatto tutto da solo.

Viaggiava così veloce che la fuoriserie che aveva noleggiato si è spezzata a metà. Al loro arrivo, i soccorritori hanno dovuto lavorare molto per estrarlo dall’auto completamente distrutta.

Il ragazzo spericolato è stato trasportato al San Paolo in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia una volta arrivato nella struttura, il codice è passato a rosso.

Le indagini

Impressionanti le immagini della vettura, portata via poco dopo con il carroattrezzi.

Ora bisognerà fare luce sulla dinamica e le indagini sono affidate alla polizia municipale di Napoli e in particolare alla sezione dell’Infortunistica Stradale.

Gli agenti hanno svolto i rilievi del caso, che saranno importanti per ricostruire con precisione l’incidente.

Sconcertati anche i residenti, che hanno condiviso diverse foto sui social, dove si vede chiaramente la potente auto spezzata dalla forza dell’impatto contro il muro.