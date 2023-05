La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha commentato i risultati scaturiti dalle urne nell’ambito delle elezioni comunali 2023. Per la leader dem, la sconfitta del centrosinistra dimostra che il partito ha ancora un “lavoro lungo davanti”. A questo proposito, ha ribadito di essere pronta a lottare per riconquistare la fiducia degli italiani.

Schlein sui risultati del Pd alle elezioni comunali 2023: “Non è finita, abbiamo solo cominciato”

“A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato“. A dirlo è stata Elly Schlein, neosegretaria del Partito Democratico durante una diretta Instagram. In questo modo, la leader dem ha voluto commentare le tensioni scoppiate a seguito della sconfitta dei candidati del Pd alle elezioni comunali 2023 che si sono tenute in occasione dell’ultima domenica di maggio.

“Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare”, ha continuato Schlein.

Ridare speranza al Paese, il progetto della segretaria dem

La segretaria del Pd, quindi, è determinata a non mollare la presa e a continuare a lavorare per “riformare” il partito e riconquistare la fiducia degli italiani.

“C’è un lavoro lungo da fare coinvolgendo partito e territori”, ha aggiunto Schlein. “Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e da dare una speranza a questo paese. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta”.

Per la leader dei dem, quindi, il fallimento restituito dalle urne fa da cartina tornasole rispetto al percorso seguito sinora e indica la necessità di insistere sulle “battaglie” del centrosinistra per ridare “speranza” al Paese.