Trivellato.it: esce il nuovo sito web. Notifiche stile Facebook, prenotazione tipo Booking. La rivoluzione nell’e-commerce auto

Il nuovo sito web di Trivellato.it esprime la rivoluzione nel campo dell'acquisto di auto online.

Come nelle tue piattaforme preferite. Proprio così, prenoti come su Booking, scorri l’offerta stile Amazon, ma con quelle funzioni social che troveresti su Facebook o Tinder. È il nuovo sito del Gruppo Trivellato (concessionaria Mercedes-Benz, Smart, Toyota e Lexus), Trivellato.it . Anzi, molto più di un sito web. Guai a confonderlo con un portale tradizionale.

Ricevi notifiche in base alle tue preferenze, se ad esempio cambia il prezzo dell’auto che ti interessa. Trovi in evidenza tutte le ultime novità e con uno swipe scopri l’occasione che stavi aspettando, come fossi in un’app. È la rivoluzione di Trivellato.it, realizzato con te per entrare nel tuo mondo.

Innovazione e intuitività a misura delle tue abitudini digitali

Trivellato.it parla la tua lingua. Già dal primo accesso avrai la sensazione di un ambiente familiare, grazie a elementi visivi e funzionali immediatamente riconoscibili. È evidente, fin da subito, che non si tratta di un sito come gli altri. È sì un portale dedicato alla proposta del Gruppo Trivellato, ma dispone di richiami alla realtà dei social e delle piattaforme di e-commerce.

Vuoi qualche esempio?

Ti vengono presentate notifiche come tu fossi in un social, avvisi sulle variazioni di prezzo delle auto di tuo interesse. E puoi bloccare la vettura per tre giorni, usufruendo della cancellazione gratuita (se cambi idea). In particolare, hai a disposizione tre tipologie di ricerca, oltre a quella tradizionale via menu: Elasticsearch; Ricerca con filtri; Ricerca guidata (lasciati guidare alla scoperta della tua auto ideale, la ricerca diventa più piacevole e divertente). Hai così l’opportunità di usare quella che preferisci e con cui ti trovi meglio.

Trivellato da sempre all’avanguardia nel mondo digitale

Alla base della progettazione innovativa e user-friendly, che fa di attualità e immediatezza i suoi tratti distintivi, c’è una profonda analisi del comportamento degli utenti e delle loro aspettative. È ciò che ha guidato lo sviluppo, orientato a una fruizione rapida che permette di conseguire, attraverso modalità intuitive, il risultato atteso.

Quella tra Trivellato e il Web è una liaison che affonda le sue origini nel 1999. È stata una delle prime concessionarie in Italia a realizzare un sito web per la presentazione della sua offerta. Qualcosa di rivoluzionario per l’epoca. È con lo stesso spirito, che guarda al domani con gli strumenti del presente, che anche oggi interpreta l’avanguardia digitale del settore. Vivi l’esperienza Trivellato. Un’esperienza unica, anche online.