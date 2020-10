Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul Global Summit Logistics & Supply Chain, l'evento che arriva quest'anno al suo ventiseiesimo appuntamento.

Il 18 e 19 novembre 2020, avrà luogo a Pacengo di Lazise (Verona), nel Centro Congressi Hotel Parchi del Garda, l’appuntamento che torna con la sua ventiseiesima edizione: il Global Summit Logistics & Supply Chain è la vetrina per le aziende più innovative e performanti.

Global Summit Logistics & Supply Chain 2020: quando e come si svolgerà

I professionisti della logistica e della supply chain si ritroveranno in un concreto momento di relazione per conoscere soluzioni, ideare strategie e migliorare le performance. Una formula ormai collaudata sugli incontri one2one, ma in totale sicurezza grazie alla possibilità di prendere appuntamento in oltre 20 momenti diversi.

Sono in programma 30 conferenze in agenda tra le quali i visitatori potranno scegliere, in modo da connettere aziende e pubblico in maniera diretta ed efficace.

Per questa nuova edizione è prevista la presenza di nuovi espositori, tra le più importanti e qualificate società di fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi per logistica interna e distributiva, il tutto nel rispetto delle regole e normative sul distanziamento sociale.

Ulteriori novità e approfondimenti sulle tematiche saranno riproposte sui canali sociale e, soprattutto, sul canale YouTube.

Come partecipare

L’evento è gratuito per i manager e i direttori delle società “end user”, i quali devono però pre-registrarsi, in quanto i posti sono limitati. Una volta che la richiesta di partecipazione sarà accettata, la segreteria invierà via mail i dati per accedere all’agenda, così da prendere gli appuntamenti con gli esponenti che più vi interessano.

Per informazioni più dettagliate è a disposizione il sito ufficiale dell’evento, in continuo aggiornamento riguardo agenda, temi e speaker, espositori e sponsor.