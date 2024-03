Sciopero aereoporti in Germania: a rischio centinaia di voli

Oggi decine di migliaia di passeggeri affrontano un viaggio a rischio a causa degli scioperi del personale di sicurezza aerea in cinque importanti aeroporti tedeschi.

Secondo un portavoce sindacale, è in corso uno sciopero di una giornata intera presso gli aeroporti di Amburgo, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia e Berlino, con ulteriori scioperi previsti per venerdì.

Si prevede che più di 580 voli rischino di essere cancellati, con circa 90.000 viaggiatori costretti a riorganizzare i loro piani di viaggio. Venerdì, gli scioperi coinvolgeranno anche gli aeroporti di Hannover, Dortmund, Weeze, Dresda e Lipsia, insieme a un nuovo sciopero a Karlsruhe/Baden-Baden.

Fortunatamente, l’aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania, non sarà interessato agli scioperi del personale di sicurezza aerea di oggi e domani. Tuttavia, a causa dello sciopero di due giorni del personale di cabina Lufthansa di martedì e mercoledì, potrebbero verificarsi ulteriori ritardi e cancellazioni di voli in questi giorni.

La situazione mette in evidenza le sfide e le frustrazioni sia per le compagnie aeree che per i passeggeri, con conseguenti disagi e potenziali perdite economiche. La continuità dei servizi aerei e la sicurezza dei viaggiatori rimangono una priorità mentre si cerca di risolvere le dispute sindacali e mitigare l’impatto sugli spostamenti dei passeggeri.