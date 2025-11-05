Scomparsa a Montalcino: Ricerche incessanti per Viktoria Peroni, la giovane di 20 anni

Viktoria Peroni, 20 anni, è scomparsa a Montalcino: tutte le informazioni disponibili e lo stato attuale delle ricerche.

La scomparsa di Viktoria Peroni, una giovane di 20 anni originaria della Russia e residente a Montalcino, ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. La ragazza è scomparsa il 4 novembre, e l’unico indizio trovato fino a ora è costituito dai suoi occhiali, rinvenuti nei pressi della sua abitazione nel centro storico del paese, noto per il suo vino Brunello.

Le autorità hanno avviato un’operazione di ricerca immediata, coinvolgendo diverse forze dell’ordine, gruppi di volontari e squadre specializzate. Il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, ha dichiarato che le ricerche continueranno incessantemente, sia sotto il profilo operativo che investigativo.

Le prime fasi delle ricerche

Viktoria è uscita di casa intorno all’ora di pranzo, senza il suo cellulare, il che ha reso la sua localizzazione particolarmente difficile. Le ricerche iniziali si sono concentrate in una zona boschiva nei pressi di Acquabona, dove si presume che la giovane possa essersi diretta. A supporto delle operazioni sono stati impiegati droni dotati di tecnologia a infrarossi e cani molecolari, insieme alle squadre dei vigili del fuoco e ai carabinieri.

Dettagli sull’aspetto fisico di Viktoria

Per facilitare le ricerche, il comune di Montalcino ha condiviso un dettagliato identikit di Viktoria. La ragazza è alta circa 170 cm, indossa pantaloni grigi, una giacca nera corta con cappuccio e sneakers nere con suola bianca. I suoi capelli sono castani chiari e portati a caschetto, mentre i suoi occhi sono di un intenso colore celeste. L’assenza di un dispositivo di comunicazione ha alzato il livello di allerta e ha spinto le autorità a esplorare anche la possibilità di un allontanamento volontario.

Le indagini in corso

Durante il vertice delle forze dell’ordine tenutosi nel pomeriggio del 4 novembre, il prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha coordinato le attività di ricerca e ha confermato che le indagini stanno seguendo diverse piste. Sono in corso verifiche sugli strumenti elettronici di Viktoria e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver registrato movimenti della giovane nei momenti immediatamente successivi alla sua scomparsa.

Appello alla comunità

Il sindaco ha fatto appello ai cittadini affinché segnalino qualsiasi informazione utile. “Ogni pista rimane aperta. Non possiamo escludere che Viktoria si sia spostata lontano dalla zona in cui è stata vista l’ultima volta”, ha affermato Franceschelli. La comunità è invitata a collaborare attivamente, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze da chiunque possa avere notizie.

Le ricerche sono proseguite anche durante la notte, con la determinazione di ritrovare Viktoria e garantire il suo ritorno a casa in sicurezza. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha lanciato un appello pubblico, esortando chiunque abbia informazioni a contattare il numero unico per le emergenze 112.

Questo caso ha colpito profondamente la comunità di Montalcino e molti si sono uniti per supportare le operazioni di ricerca, sperando di riportare la giovane a casa il prima possibile.