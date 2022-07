Un uomo di 57 anni risultava scomparso da ben due giorni, ma fortunatamente è stato trovato sano e salvo, tra le rotoballe di fieno.

Risultava scomparso da circa due giorni. Un uomo di 57 anni è stato ritrovato sano e salvo tra le rotoballe di fieno, in stato confusionale. A dare l’allarme era stata l’anziana madre, di 88 anni.

Scomparso da due giorni, viene ritrovato per caso tra le rotoballe

Un uomo di 57 anni, Sergio Poli, di Borgo San Giacomo, è stato ritrovato sano e salvo dopo ben due giorni di ricerche. Era in stato confusionale e un po’ disidratato, ma in buone condizioni di salute. Di lui non si avevano più notizie da domenica 3 luglio, quando l’anziana madre, di 88 anni, aveva lanciato l’allarme. I due vivono insieme in località Bernigole e la donna era molto preoccupata perché l’uomo non era rientrato per pranzo.

Sergio Poli si era alzato all’alba per lavorare nei campi di famiglia, come ogni giorno. In questo periodo è impegnato nel “confezionamento” delle rotoballe di fieno.

L’allarme e il ritrovamento

Dopo la segnalazione della madre, tutto il paese era in allerta. Lunedì 4 luglio è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse ed è stato allestito il campo base nei terreni di proprietà della famiglia Poli. Nelle ricerche si sono impegnati più di 40 operatori, tra Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato trovato all’interno di un fienile, in cima a delle balle di fieno ed è stato affidato al personale sanitario. Ora stanno cercando di capire cosa sia successo e dove sia stato l’uomo nei due giorni in cui non ha dato notizie. La preoccupazione era ancora più grande per il fatto che la sua scomparsa coincideva con l’anniversario di morte del fratello, annegato nel fiume Oglio 40 anni fa.